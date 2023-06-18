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الرياضة

إطلاق الموقع الالكتروني الرسمي للألعاب العربية الجزائر 2023

بقلم النهار أونلاين
إطلاق الموقع الالكتروني الرسمي للألعاب العربية الجزائر 2023
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة، موقع إلكتروني رسمي، خاص بالألعاب العربية، الجزائر 2023.

وأعلنت الوزارة، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن اطلاق الموقع الرسمي الخاص بألعاب الجزائر، المقررة ما بين الـ 5 إلى 15 جويلية المقبل.

وحمل موقع الألعاب في طبعتها الـ 15، أخبار تتعلق بالمدن التي ستحتضن المنافسات وتحضيرات العناصر الوطنية في مختلف التخصصات، تحسبا للمشاركة في ألعاب الجزائر.

كما يتيح الموقع الرسمي للألعاب العربية. المجال للصحفيين الجزائريين والعرب. الراغبين في تغطية المحفل العربي، من أجل التسجيل والحصول على الاعتمادات.

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رابط دائم : https://nhar.tv/NBSpT
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