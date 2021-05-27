إطلاق الموقع الرسمي الخاص بمصالح الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة

تم اليوم الخميس، الإعلان عن إطلاق الموقع الرسمي الخاص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، بمقر المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وتمت هذه العملية، بإشراف كل من المدير العام للوكالة محمد الشريف بوعود، والأمين العام للوكالة غلاب عبد النور.

كما حضر كل من مدراء وكالات وفروع الجزائر العاصمة، والمدراء المركزيون وإطارات الوكالة ، ووسائل الإعلام.وجاء إطلاق هذا الموقع، من أجل ضمان مرافقة نوعية للشباب الراغب في ولوج عالم الاستثمار والمقاولاتية خاصة الجانب التقني.

ويأتي ذلك من خلال تقديم كل ما يهمهم من معلومات تتعلق بالمقاولاتية واستحداث النشاطات والاستثمار وريادة الأعمال بصفة آنية وسلسة وبسيطة.ويعتبر هذا الموقع وسيلة إتصال وإعلام فعالة لما يتيحه لمتصفحيه وزواره من معلومات تخص عالم المقاولاتية والإستثمار واستحداث النشاطات.

ويُمكن الولوج الى الموقع بصفة آنية وبطريقة ديناميكية للحصول على المعلومات وللمشاركة التفاعلية وتبادل المعارف بصفة سلسة وبسيطة.كما يتيح هذا المولود الجديد عدة خصائص ومزايا من شأنها تفعيل التواصل بين الفاعلين والشركاء وتبادل التجارب والخبرات ودعم وترقية المؤسسة المصغرة في بلادنا.

وجاء إطلاق هذا الموقع، في إطار تنفيذ توجيهات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، ومواصلة للجهود الرامية الى تشجيع إستعمال التكنولوجيا والرقمنة في مختلف المجالات، لاسيما في الجانب الاقتصادي و الذي دعى إليه رئيس الجمهورية.

وكذا بهدف إضفاء الشفافية في التعامل مع المعلومات، والبيانات والمستجدات خاصة ما تعلق منها بالشباب المستثمريين والهيئة الوصية.