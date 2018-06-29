إطلاق النار على طبيب داخل إحدى المستشفيات في ألمانيا

وأصيب الضحية بجروح خطيرة جراء إطلاق النار من مسدس شخص مجهول اقتحم المستشفى.
ألغت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، إعادة تشغيل مركز الردم التقني ببودرهم ولاية بجاية والذي تم إغلاقه منذ عدة أشهر من طرف سكان…
حجزت الفرقة المتنقلة للجمارك بمستغانم أزيد من 11 ألف وحدة من المشروبات الكحولية ببلدية فرناكة.
وأوضحت ذات المصلحة ان العملية جاءت خلال دورية للفرقة على مستوى…
حجزت مصالح الجمارك بميناء عنابة 3796 علبة مفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام خلال عملية مراقبة سلع مستوردة.
وحسب ذات الهيئة فقد تم العثور على هذه البضاعة…
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