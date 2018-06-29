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إطلاق النار على طبيب داخل إحدى المستشفيات في ألمانيا

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إطلاق النار على طبيب داخل إحدى المستشفيات في ألمانيا
بقلم وافي مهاجري

أطلق شخص مجهول النار على طبيب داخل إحدى المستشفيات بمدينة دورتموند غرب ألمانيا.

وأصيب الضحية بجروح خطيرة  جراء إطلاق النار من مسدس شخص مجهول اقتحم المستشفى.


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