أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، محمد السالك أحمد، اليوم، على إطلاق النموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية.

وحضر هذه الندوة المدير العام للمعهد الجزائري للملكية الصناعية، وممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. حيث يعد النموذج خطوة استراتيجية لتعزيز حماية مخرجات البحث العلمي وتشجيع الابتكار في الجزائر. من خلال إرساء إطار موحد يضمن تنظيم وتثمين حقوق الباحثين والابتكارات العلمية.

