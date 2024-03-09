إطلاق برنامج إنتاج الزراعات الزيتية وهذه قيمة منحة الدعم

تم اليوم السبت، إطلاق برنامج إنتاج الزراعات الزيتية لموسم 2024، وذلك خلال لقاء تقني نظم على مستوى المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائر، تحت إشراف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وحسب بيان للوزارة، تم الإعلان عن هذا البرنامج الذي يشمل جملة من التحفيزات للوصول إلى الهدف المسطر لبذر 45.000 هكتار، بحضور ممثلي المهنيين (الغرفة الفلاحية الوطنية، المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب…)، والمستثمرين والمتعاملين الخواص والعموميين، وكذا مدراء المعاهد التقنية المعنية.

وبهذه المناسبة تم عرض جهاز المرافقة والدعم الذي توفرها الدولة لفائدة الفلاحين والمستثمرين في مجال النباتات الزيتية. حيث تم تخصيص منحة دعم قدرها 3000 دينار للقنطار بالنسبة للفلاح المنخرط فرديا في هذا البرنامج. و3500 دج للمنخرطين في تعاونية إضافة الى دعم المحولين. ويشمل هذا البرنامج أيضا نظاما تعاقديا يضمن جمع وتخزين المحصول وتحويله.

وستنطلق حملة الحرث والبذر الخاصة بهذه الزراعات خلال شهر مارس إلى غاية منتصف ماي بالنسبة للمناطق الشمالية. وابتداء من أواخر جوان الى غاية جويلية القادم في الجنوب.

وفي هذا الإطار ثمن المتعاملون المنخرطون في البرنامج الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتطوير هذا النوع من الزراعات. التي تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني وعلى الفلاح. حيث تعتبر من بين أنجع الطرق لتطبيق الدورة الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج زراعة النباتات الزيتية يدخل ضمن إستراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الصادرات.