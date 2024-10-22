إطلاق برنامج الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لـ1.400 منطقة عبر الوطن

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي. على إطلاق برنامج الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية الموجّه لتغطية 1.400 منطقة. ذات كثافة سكانية ضعيفة عبر التراب الوطني، بشبكة الهاتف النقال للجيل الرابع.

وقال الوزير خلال زيارته إلى ولاية عين الدفلى، إنّ برنامج الخدمة الشاملة هو مشروع “كبير و طموح”. يهدف إلى توفير التغطية بشبكة الهاتف النقال للجيل الرابع في المناطق التي يقل عدد سكانها عن 2.000 نسمة. مضيفا أن المشروع يكتسي أهمية استراتيجية بالغة لأنه يساهم في التهيئة الرقمية للإقليم ويدعم توفير الشروط الضرورية لتجسيد التحول الرقمي في بلادنا.

كما أفاد أن آلية الخدمة الشاملة وضعت من أجل تمكين المتعاملين في اتصالات الهاتف النقال والثابت من تطوير وتعميم شبكاتهم. مشيرا إلى أن هذه المشاريع من شأنها أن تكمل المجهودات المبذولة من طرف المتعاملين في مجال الإتصالات على غرار المتعامل “موبيليس” من أجل فك العزلة على المواطنين.

و أشرف الوزير على تشغيل محطتين للربط بشبكة الهاتف النقال بكل من بلدية جليدة والعامرة. بالإضافة كذلك إلى إعطاء إشارة إنطلاق أشغال إنجاز محطتين جديدتين للجيل الرابع للهاتف النقال. بكل من منطقة “أولاد عنو” ببلدية بوراشد ومنطقة “تارغوت” بالمخاطرية.

كما شدّد بيبي تريكي على ضرورة احترام الآجال المحددة في دفاتر الشروط التي تم التوقيع عليها. قصد تمكين الموطنين من الاستفادة من الخدمات في أقرب وقت ممكن. كما أشرف على تفعيل مشروع ربط حي الشلال بعاصمة الولاية بشبكة الألياف البصرية إلى المنزل. والذي يندرج ضمن الديناميكية المتسارعة التي يسجلها تعميم هذه التكنولوجيا التي استفاد منها مؤخرا 1.5 مليون عائلة.