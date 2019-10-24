إطلاق برنامج تكويني لفائدة أصحاب الشركات الناشئة

شددت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، على ضرورة دعم الشركات الناشئة والشباب المستثمر، من خلال تشجيع الإنخراط في مجال المناولة.

ودعت الوزيرة، إلى تشجيع بروز أقطاب صناعية في عدة مناطق عبر الوطن، لدى إشرافها على افتتاح برنامج تكويني لفائدة 400 شاب من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسط.

وذلك لأجل تحفيز تطور تجمعات المؤسسات، على غرار تجمعات “clusters”

وفي هذا السياق، ستأتي سنة 2020 بجملة من التحفيزات، خاصة في قانون المالية الذي أقر تحفيزات ضريبة.

إلى جانب إنشاء صندوق دعم مخصص للشركات، وإنشاء مناطق نشاطات مكيفة.

وأضافت تمازيرت، أنه تم بناء على القانون “17/02” إنشاء صندوق أساسي لتمويل المؤسسات في المرحلة الحساسة عند إنشائها، وذلك عبر الحاضنات التكنولوجية التابعة للوزارة والمنتشرة عبر الوطن.

وفي ذات السياق دعت الوزيرة إلى مزيد من التنسيق بين القطاعات، عبر تشكيل لجنة مشتركة تتسع للخبراء وتكفل بصياغة مقترحات للتكفل الأمثل بالشباب المستثمر.