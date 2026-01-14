كشف المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السريعة سعيد سي شعيب، أن شبكة الطرق السيّارة في الجزائر تمتد حاليا على مسافة تقارب 1600 كيلومتر. مشيرا إلى أن نحو 180 كيلومترا منها، وهي مقاطع متفرقة من الطريق السيّار “شرق-غرب”. تعاني من اهتراء متقدم وهي تخضع حاليًا لبرامج إصلاح قيد الإنجاز.

وأعلن سي شعيب لدى استضافته في برنامح “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى، عن إطلاق برنامج جديد لتطوير شبكة الطرق السريعة، يتضمن إنجاز سبعة منافذ كبرى على مستوى الموانئ. تشمل موانئ سكيكدة، جيجل، بجاية، تنس، مستغانم، وهران والغزوات. بهدف تسهيل حركة النقل وربط الموانئ بالشبكة الوطنية للطرق السيّارة.

وأضاف ذات المتحدث، أن البرنامج يشمل أيضا إنجاز منافذ طرقية بعدد من المدن الكبرى، من بينها تيزي وزو، باتنة، قالمة ومعسكر. حيث توجد هذه المشاريع في مراحل متفاوتة من الإنجاز. وتم تسليم بعض المقاطع ودخولها حيز الخدمة، على غرار 84 كيلومترا بولاية بجاية. مضيفا أن منافذ الموانئ السبعة تمتد على مسافة إجمالية تقدر بـ345 كيلومترًا، فيما تمتد منافذ المدن الأربع الكبرى على طول 190 كيلومترًا.

وبخصوص المنفذ الرابط بين ميناء بجاية والطريق السيّار شرق–غرب، أوضح سي شعيب، أن طوله الإجمالي يبلغ 100 كيلومتر، تم إلى غاية الآن تسليم 84 كيلومترًا منه. مع توقع استلام مقطع إضافي بطول 5 كيلومترات في غضون شهر ونصف على أقصى تقدير.

أما المنفذ الرابط بين ميناء جيجل ومدينة العلمة، فيمتد على طول 110 كيلومترات. حيث تم تسليم 27 كيلومترًا، منها 14 كيلومترًا بولاية سطيف و13 كيلومترًا بولاية جيجل خلال سنة 2025. مع توقع دخول مقاطع جديدة بطول 30 كيلومترًا حيز الخدمة خلال سنة 2026، من بينها الطريق الاجتنابي لمنطقة بني عزيز.

