أعلنت الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية، عن إطلاق برنامج جديد لرحلات القطارات. وسيدخل هذا التغيير حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 10 جويلية 2021. ويأتي ذلك، تلبية لطلبات المسافرين، ومن أجل تكييف أوقات الرحلات خلال الفترة الصيفية.

وحسب بيان للشركة، سيتم إطلاق البرنامج جديد للرحلات على الخطوط التالية: قطارات ضواحي الجزائر العاصمة، وقطارات ما بين المدن “القطارات الجهوية”، انطلاقا من العاصمة، نحو كل من : باتنة، والمسيلة، والبويرة، وسطيف، الشلف وبجاية.

وأشار البيان، إلى إن هذا التغيير، يأخذ بعين الاعتبار نتائج سبر الآراء الذي أجرته مصالح الشركة في الأيام القليلة الماضية. وسيتم تحديث البرنامج الجديد على كل من الموقع الرسمي للشركة “sntf.dz”، وعلى التطبيق الخاص بالشركة على “بلاي ستور”. كما يمكن الإطلاع على البرنامج الجديد، بداية من مساء يوم الجمعة المقبلة. وأشارت الشركة، إلى إن قطارات الخطوط الطويلة تبقى في نفس التوقيت.