إطلاق برنامج جديد للتعاون “الجزائري-الكوري الجنوبي”

أكد مدير المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي علي فراح، أنه سيتم في سنة 2025 إطلاق برنامج جديد للتعاون الاستراتيجي بين الجزائر و كوريا الجنوبية في مجال الفلاحة. و ذلك في إطار مبادرة التعاون “الكوري-الافريقي” في مجال الأغذية و الزراعة (KAFACI).

وأضاف مدير المعهد، أن هذا البرنامج المتمحور حول البحث و التطوير، سيسمح بتبادل المعارف و التكنولوجيا في القطاع الزراعي عبر ورشات موضوعاتية. كما سيمكن من تمويل مشاريع بحث إلى جانب تكوين الباحثين.

و أدلى فراح بهذا التصريح على هامش ورشة إختتام نشاطات التعاون بين المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي و البرنامج الدولي الكوري للزراعة المعروف باسم “كوبيا”. مضيفا أن دورة تعاون قد إستكملت و ستنطلق دورة جديدة مع كوريا الجنوبية. موضحا أن هذا البرنامج الجديد يرمي الى تعزيز و تعميق التعاون و الشراكة في مجال التنمية الفلاحية المستدامة. من أجل رفع تحديات الأمن الغذائي في سياق يتميز بالتغيرات المناخية.

و أضاف فراح، أن برنامج التعاون مع مبادرة التعاون “الكوري-الافريقي” في مجال الأغذية و الزراعة سيشكلان إطارا مثاليا لاستكشاف سبل جديدة للبحث و الابتكار في القطاع الفلاحي. سيما من خلال التأكيد على تطوير البذور التقليدية و الهجينة التي تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.

و قد أكد المتدخلون بمناسبة ورشة اختتام نشاطات التعاون بين المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي و البرنامج الدولي الكوري للزراعة. على النتائج “الملموسة” التي تم الوصول إليها خلال هذا التعاون الذي جرى خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2024.

و قد سمح هذا التعاون بتجسيد عديد المشاريع المتعلقة بتكثيف زراعة الخضراوات و الحبوب. بالشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين و معاهد البحث.

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