إطلاق برنامج “شباب تك” للتكوين في التكنولوجيات الحديثة

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، رفقة وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار لإطلاق برنامج “شباب تك CHABAB TECH”.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يواكب مسعى التحول الرقمي الذي تعرفه الجزائر، إلى تمكين الشباب من المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة. لاسيما في ميادين الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء وغيرها.

وسيتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال شبكة مراكز تطوير المهارات (Skills Centers)، التي شرع قطاع البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية في استحداثها بعدد من الولايات.

كما سيتولى المجلس الأعلى للشباب، مرافقة المشاركين بعد التكوين. ويدعم جهودهم في نقل المعارف الرقمية إلى محيطهم المحلي.

وتهدف هذه المبادرة إلى بناء جيل من “سفراء التحول الرقمي”، يكون قدوة في الابتكار والمسؤولية. ويساهم بفعالية في تعزيز الثقافة الرقمية وبناء مجتمع جزائري أكثر كفاءة واستعدادا لمتطلبات المستقبل.