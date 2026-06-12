إطلاق برنامج “كرسيّ الأمير عبد القادر” وفتح “قاعة الجزائر” بأوكسفورد في لندن

أشرف الشّيخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، وزير الدّولة، عميد جامع الجزائر، رفقة كمال بدّاري، وزير التّعليم العالي والبحث العلميّ، على مراسم توقيع اتّفاقيّة إنشاء برنامج “كرسيّ الأمير عبد القادر”. وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية .

مراسم التوقيع جرت مساء اليوم الجمعة، بمركز أوكسفورد للدّراسات الإسلاميّة بلندن، بحضور الدّكتور فرحان نظاميّ، المدير العامّ للمركز.

وحلّ وزير الدولة، عميد جامع الجزائر، ووزير التّعليم العالي والبحث العلميّ، بمقرّ مركز أوكسفورد للدّراسات الإسلاميّة ،اليوم ، حيث استقبلهما المدير العامّ للمركز، الدّكتور فرحان نظاميّ.

وكان الوفد الجزائريّ قد وصل، بعد ظهر اليوم الجمعة إلى مطار “هيثرو” الدّوليّ بالعاصمة البريطانيّة، وكان في استقباله سفير الجزائر لدى المملكة المتّحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشّماليّة، نور الدّين يزيد.

كما يشهد مركز أوكسفورد، مساء اليوم، مراسم حفل إطلاق كرسيّ الأمير عبد القادر، وافتتاح “قاعة الجزائر” بهذا الصّرح الأكاديميّ الدّوليّ المرموق.

وتهدف هذه المبادرة إلى التّعريف بالإرث العالميّ لمؤسّس الدّولة الجزائريّة الحديثة، وإبراز إسهامات الأمير الفكريّة والإنسانيّة والحضاريّة في مجالات المعرفة والحوار بين الثّقافات.