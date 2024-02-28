إطلاق برنامج لمعارض الكتاب بكل الولايات

أطلقت وزارة الثقافة والفنون، برنامجا وطنيا لمعارض الكتاب مخصصة لمكتبات بيع الكتب حصريا وبمعدل معرضين خلال السنة على مستوى كل ولايات الوطن.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه العملية، بهدف تشجيع هذه المكتبات ودعم مبيعاتها وإنعاش نشاطها ومردودها. وتفعيل دورها في شبكة التوزيع الوطني بما يدعم النشر والتوزيع ويخدم الكتاب والترويج له وللمطالعة والمقروئية.

هذا وتكون هذه المعارض مرفوقة ببرامج أدبية وثقافية وفكرية متنوعة تمتد على طول أيام المعرض.

وللاطّلاع على بَرنامج المعارض يُرجى النّقر على هذا الرابط:

https://www.m-culture.gov.dz/images/2024/bookexpo.pdf