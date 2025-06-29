أشرف وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، اليوم الأحد، على إطلاق برنامج “هي” الموجه لحاملات مشاريع سينمائية والذي سيركز على تطوير المهارات الفنية والعملية لهن في مجال الأفلام الروائية القصيرة.

وقال بللو، في كلمة له بمقر المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، أن برنامج “هي” الموجه للسينمائيات الجزائريات يعد “مبادرة رائدة. تجمع نخبة من المواهب النسائية الصاعدة في مجال كتابة السيناريو والإخراج. بهدف تمكينهن من إنتاج افلام روائية قصيرة تحمل رسائل كبيرة وتعكس تجارب إنسانية هامة”.

وأضاف أن هذا البرنامج هو بمثابة “التكوين الحقيقي والميداني” الذي سيسمح للمشاركات من “إنتاج أعمال جديرة بالتقدير والمشاهدة”.

كما أنه “يحقق مساعي قطاع الثقافة والفنون لترقية الإنتاج السينمائي. وكذا استجابة وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية وحرصا على مرافقة الإبداع السينمائي.

كما أعلن الوزير عن “تنظيم أيام حول سينما المرأة سيتم ترسيمها السنة القادمة”. وذلك “تأكيدا على مرافقة وزارة الثقافة والفنون للمواهب الشابة في مجال السينما”. و”مساعدة حاملات المشاريع السينمائية على تنفيذها على أرض الواقع”.

ويعنى هذا البرنامج، وفق المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، بإعداد سينمائيات جزائريات حاملات لمشاريع أفلام روائية قصيرة لا تتجاوز مدتها 13 دقيقة.