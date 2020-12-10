إطلاق برنامج وطني لتعزيز وتحديث المنظومة الاحصائية المحلية

أعلن وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، عن إطلاق برنامج وطني لتعزيز وتحديث المنظومة الإحصائية المحلية.

ويسمح برنامج تعزيز وتحديث المنظومة الاحصائية المحلية، حسب براح، بتنوير مسار إتخاذ القرار على المستوى المحلي لتسطير صائب للسياسات التنموية والقدرة على تقييمها وتقويمها.

وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن إجتماعا عقد يوم 8 ديسمبر يهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة الخاص بالإحصائيات.

مضيفا “بالأخص تعزيز الشبكة الإحصائية المحلية التي تمثل اللبنة الأولى في مسار وضع منظمة إحصائية محلية”.