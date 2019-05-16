إطلاق برنامج وقائي واسع بولاية ورقلة خلال فصل الصيف  

أطلقت ولاية ورقلة، برنامج وقائي واسع من أجل تفادي ظهور الأمراض الوبائية خلال فصل الصيف الذي يتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة بالمنطقة.

حسبما علم اليوم الخميس من مديرية الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات.

ويأتي هذا البرنامج الذي شرع في تنفيذه شهر ماي الجاري، تطبيقا للتعليمات الوزارية صارمة وجهت لمصالح الوقاية قصد تكثيف الرقابة و تشغيل أجهزة الإنذار تحسبا لأي طارئ.

ويتضمن البرنامج مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و الحشرات خاصة على مستوى البؤر الوبائية المنتشرة عبر إقليم الولاية.

وكذا مراقبة المطاعم والمؤسسات ذات الطابع الغذائي، بالإضافة للمحيط البيئي إلى جانب مكافحة التسمم العقربي.

كما سيتم التركيز أيضا على جانب التحسيسي، حيث شرع في برمجة حصص ومعارض تهدف إلى تقديم نصائح و إرشادات وقائية إلى المواطنين.

وهذا بالتنسيق مع المصالح ذات الصلة عبر الإذاعة المحلية أو المعارض المتنقلة.

وسيتم توزيع مطويات تتضمن شروط الوقاية من الأمراض الوبائية خلال فصل الصيف.

وهذا على غرار التسممات الغذائية و التسمم العقربي، وغيرها.