أعلن وزير الطاقة والمناجم، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج 26 مشروع للتنقيب والاستكشاف بقيمة 1.8 مليار دينار عبر 25 ولاية.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار، باتنة، بجاية، بشار، بويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، جيجل، سعيدة، سكيكدة، قالمة.

إضافة إلى قسنطينة، مستغانم، مسيلة، معسكر، البيض، اليزي، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، النعامة وغليزان.

وتتمثل في المشاريع الـ26 في مشروعان للنحاس، 5 مشاريع للفلزات، مشروع لأملاح البوتاس، مشروع للمواد الأولية المنجمية المقاومة للحرارة.

بالإضافة إلى مشروع البنتونت، مشروع للطين الكوليني، مشروع للفالسفات، 4 مشاريع للكبريت الخام، و6 مشاريع للذهب، مشروع للليتيوم والتربة النادرة.

ومشروع الأحجار شبه الكريمة، ومشروع مناجم الحديد.

وأشار محمد عرقاب، في سياق متصل، إلى إعادة مراجعة قانون المناجم الحالي مع إدراج تعديلات جديدة لتشجيع الاستثمار.

وكشف عرقاب خلال الاستماع اليه من لجنة الاقتصاد بمجلس الأمة، عن إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية لتحديد الخرائط الخاصة بتحديد المعادن.

وتعتمد القاعدة على التكنولوجيا وكفاءات عالية التواصل بالخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال.

واضاف محمد عرقاب في كلمته، أنه تم إعادة النظر في القانون المنجمي الحالي 14-05.