إطلاق بوابة إلكترونية لترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، عن الإطلاق الرسمي لـ”البوابة الإلكترونية للترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية. لإبراز مختلف المنتجات التقليدية والحرفية والترويج لها.

وقال وزير السياحة، في كلمة له خلال إشرافه على مراسم الإحتفال باليوم الوطني للحرفي، أن إطلاق هذه البوابة تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الذي أكد فيه على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل عالميا. ورقمنة كافة القطاعات بما يتماشى والطموحات الإقتصادية للبلاد.

كما أشار وزير السياحة، إلى أن إطلاق هذه البوابة فرصة لفتح آفاق واعدة للحرفيين. بالإضافة إلى الدور المنوط لها في تقديم وإبراز مختلف منتجات الصناعة التقليدية. حيث ستكون أيضا نافذة ترويجية للثروة السياحية الوطنية. مشددا على ضرورة الإهتمام بالعنصر البشري وعصرنة أساليب التكوين وتحديثها وإعطائها أهمية.

وأشار في هذا السياق إلى تخرج بهذه المناسبة دفعة من المكونين في المرافقة الاقتصادية، حيث سينطلق هؤلاء للعمل في الميدان لمرافقة الحرفيين في مجال المقاولاتية.

ودعا وزير السياحة، في ذات السياق “الحرفيين إلى صقل مواهبهم والانفتاح على ما يستجد من تقنيات حديثة في الأداء المقاولاتي، من خلال التركيز على الأساليب الحديثة في العمل وتقديم أفضل العروض التي تعود بالفائدة على الحرفي والاقتصاد الوطني على السواء ومواكبة حركية التطور”.

من جهتها، اعتبرت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الوطني للحرفي فضاء حيا لإبراز عبقرية الصناعة الحرفية الجزائرية. وفرصة ثمينة للجزائر لميلاد المواهب وتواصل الأجيال. وتبادل الخبرات والتجارب بين الحرفيين الذين يعملون على حماية الموروث التقليدي والتراث العريق الجزائري”.

كما دعت الوزيرة إلى العمل من أجل تطوير الصناعة التقليدية والارتقاء بالحرف للمساهمة في النشاط الاقتصادي والتجاري. مع إشراك كل القطاعات ذات الصلة والتي يمكنها بفضل تضافر الجهود خلق قيمة مضافة خدمة للحرفة وللحرفيين.

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