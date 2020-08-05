إطلاق بوابة إلكترونية لتمكين المؤسسات المصغرة من الحصول على الصفقات العمومية

أشرف، اليوم الأربعاء، ابراهيم بومزار، وزير البريد، على الإطلاق الرسمي لبوابة المناقصات والاستشارات لقطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية..

وحضر الإطلاق الرسمي لهذه البوابة، كل من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وتم إعداد هذه البوابة، وتطويرها بالتشاور والتنسيق بين الاطراف الثلاث، تجسيدا لبنود الاتفاقية الإطار التي تم ٳبرامها في شهر جوان المنصرم، والرامية لتشجيع ومرافقة الشباب حاملي المشاريع.

وأكد وزير البريد، في ندوة صحفية على هامش إطلاق البوابة، أن الهدف من إطلاقها هو إضفاء الشفافية في الحصول على الطلب العمومي.

بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للشباب بدون إقصاء، وعبر كل الولايات، للولوج إلى الطلب العمومي.

وسيكون للمؤسسات الناشئة عبر هذه البوابة، الفرصة للتعرف على الفرص الممنوحة بكل شفافية.

وأضاف الوزير، بأن شعار هذه البوابة هو الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وتشجيع مبادرات الشباب.

ومن جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، أن هذه البوابة هي ثمرة العمل لعدة شهور.

مضيفا أن الهدف من إطلاق البوابة، هو إضفاء الشفافية في الإستفادة من المشاريع للمؤسسات المصغرة.

وأوضح الوزير المنتدب، أنه ومن خلال هذه البوابة، يتمكن الشباب من تسجيل أنفسهم مباشرة على المستوى المحلي، دون وسيط، في مجال الصفقات العمومية، خاص المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

للإشارة، تعد هذه البوابة، رغم أنها لا تغني عن الأحكام القانونية السارية المفعول المتضمنة ٳلزامية إشهار الصفقات العمومية بالوسائل المكتوبة، من بين الأدوات الحديثة التي سيعتمد عليها لإضفاء تكافؤ، شفافية و منافسة أكبر على مسارات الظفر بها.

كما يعول على هذه البوابة، لتصبح من ضمن الوسائط الأكثر نجاعة لتمكين المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة والناشئة، من المشاركة في مشاريع الطلب العمومي، وبالتالي في مجهود التنمية الوطنية.

الجدير بالذكر، أن هذه البوابة الجديدة سيتم من خلالها، كمرحلة أولى، نشر كل الصفقات العمومية المتعلقة بانجاز مشاريع شقي البريد و الاتصالات. على أن تتجسد بواسطتها، في المرحلة الثانية، عملية رقمنة كاملة لمسار الصفقات من بدايته ٳلى نهايته، ٳنطلاقا من نشر دفاتر الشروط و ٳلى غاية المنح النهائي. و علاوة على تضمنها لخانة يمكن الاطلاع من خلالها على النصوص القانونية المطبقة على الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية. وتتميز البوابة بطابعها التفاعلي، ٳذ تشتمل على نافذة مفتوحة لكل الفاعلين المهتمين بإبداء مساهماتهم و مقترحاتهم لتحسين آدائها و ٳثراء محتواها.

ويمكن الولوج لبوابة المناقصات والاستشارات لقطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية من هنا:⁦ https://www.safqatic.dz/

كما أعلن وزير البريد، بهذه المناسبة، عن حملة لإبداء الرغبة، مصوبة تجاه المؤسسات المصغرة والناشئة الناشطة في مجالي البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، التي ستشكل إسهاماتها في هذا الصدد، مورد معلومات سينبني عليه بنك معطيات مرجعي تحصى فيه هذه المؤسسات التي سيعتمد عليها كشريك فاعل في برامج تنمية القطاع.