إطلاق بوابة جديدة مخصصة للأفراد المعنيين بمعالجة معطياتهم الشخصية

أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إطلاق بوابة رقمية جديدة مخصصة للأفراد المعنيين بمعالجة معطياتهم الشخصية. تمكن من الاعتراض على المعالجة غير المشروعة للمعطيات الشخصية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه البوابة الإلكترونية تمثل “آلية عملية وشفافة تهدف إلى تمكين الأفراد من ممارسة حقهم القانوني المتمثل في الاعتراض على المعالجة. غير المشروعة لمعطياتهم الشخصية. أو في حال وجود خرق للقانون أو إساءة في استعمال معطياتهم، وذلك من خلال إرسال إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. عبر هذه البوابة الرقمية. شكوى أو احتجاج أو طعن”.