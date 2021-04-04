إطلاق بوابة رقمية للتسجيل والمصادقة لدخول التجارة الإلكترونية في الجزائر

أطلق تجمع النقد الآلي، اليوم الأحد، خدمته الجديدة “Cibweb” والتي تهدف لتسجيل والمصادقة على التجار الإلكترونيين عبر الانترنت بالجزائر.

وصرح المدير العام لتجمع النقد الآلي، مجيد مسعودان، للإذاعة الجزائرية، ” إن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تمكن التجار والمؤسسات وحتى الحرفيين الراغبين، من التسجيل والمصادقة والحصول على المطابقة التقنية والقانونية للتجارة الإلكترونية“.

ويهدف هذا الإجراء، للتخفيف من البيروقراطية الورقية التي تشكل عائقاً أمام تعميم هذه الخدمات ودون ضرورة التنقل للعاصمة.

وأكد مسعودان أن هذه البوابة الإلكترونية مهمتها الأولى ” إدماج التجار من أجل البيع والدفع عبر الانترنت”.

وسيتمكن أي تاجر عبر ربوع الوطن من طلب التسجيل والمصادقة عبر هذه البوابة وبشكل مجاني.

وفي سياق متصل كشف المدير العام لتجمع النقد الآلي أن هذه البوابة الإلكترونية ستكون مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والناشئة.

وستمكن البوابة المؤسسات الناشئة من تطوير برامج الدفع الإلكتروني وعرضها على التجار بعد المصادقة عليها من طرف البوابة الالكترونية “Cibweb”.

ليتمكن بذلك التجار من شراء هذه البرامج دون عناء البحث عن مطوري المواقع.