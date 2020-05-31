إطلاق تحقيقات بالولايات التي تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا

كشف مدير المعهد الوطني للصحة العمومية، عضو اللجنة الوطنية، لرؤصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفسور، الياس رحال، عن اطلاق تحقيقات وبائية بالولايات التي تعرف ارتفاعا محسوسا في عدد الاصابات بالفيروس.

وكشف رحال في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن المجلس العلمي، اقترح على وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، إطلاق تحقيقات بـ 10 ولايات، تشهد ارتفاعا في الاصابات بكورونا.

وأوضح المتحدث أن بعض الولايات، تسجل نسبة مرتفعة في عدد الاصابات بفيروس كوفيد 19، مما دفع الى المطالبة بإطلاق تحقيق حول انتشار الوباء بها.

ويستهدف التحقيق حسب البروفسور رحال الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالحالات المؤكدة.

وسيتم عرض تقارير الوضعية الوبائية على وزير الصحة، فور تقييم نتائج التحقيق الوبائي.

وأرجع المتحدث سبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في هذه الولايات الى عدم الالتزام الصارم بتطبيق الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.