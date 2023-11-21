إطلاق تحقيق وطني حول طب النساء والأطفال حديثي الولادة السنة المقبلة

كشفت مديرة برامج العلاج واخلاقيات الطب بالمديرية العامة للمصالح الصحية بوزارة الصحة الدكتورة ليلى بن برنو. عن إطلاق تحقيق وطني حول طب النساء والأطفال حديثي الولادة.

وقالت بن برنو على هامش ملتقى “عرض برتوكولات وإجراءات رعاية الأطفال حديثي الولادة. أن وزارة الصحة ستطلق تحقيقا وطنيا بداية من السنة المقبلة حول طب النساء والأطفال حديثي الولادة. وذلك في إطار التعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للصحة لمنطقة افريقيا من أجل تحسين التكفل بصحة الأم والطفل.

كما أشارت إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى عرض بروتوكولات وإجراءات رعاية المواليد الذي شارك في إعدادها خلال سنة 2021 عدة خبراء في طب الأطفال بغية تحسين التكفل بهذه الفئة الهشة من المجتمع.

وأكد وزير الصحة عبد الحق سايحي في كلمة افتتاحية قرأها نيابة عنه المدير العام للمصالح الصحية بالوزارة البروفسور الياس رحال. أن الدولة بادرت منذ سنوات السبعينات في إطار العلاج القاعدي بإنشاء مستشفيات وخلق عبر مختلف مناطق الوطن عدة قاعات علاج. وعيادات متعددة الخدمات تحتوي على وحدات حماية صحة الأم والطفل.

كما قامت السلطات العمومية الى جانب تقنين الدفتر الصحي للأطفال ما قبل وحديثي الولادة. وتحيين من حين لآخر الرزنامة الوطنية للقاحات وتنظيم النشاطات التي لها علاقة بالتكفل بالأطفال الرضع.

وذكر ذات المسؤول بالمناسبة بأن الجزائر التزمت لدى مختلف الهيئات الأممية بوضع مخطط وطني يستهدف التخفيض من وفيات الامهات الحوامل والأطفال الرضع. ووضع اجندة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة مع افاق 2030.

من جانبه رحب ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر حمادو. بإعداد هذا البروتوكول الوطني الذي يساهم في التكفل الجيد بشريحة المواليد الجدد وتوحيد ممارسات العلاج بكل الهياكل الصحية العمومية والخاصة.