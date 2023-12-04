إطلاق تطبيقة للإخطار عن انتهاكات حقوق الطفل

أطلقت اليوم الإثنين، تطبيقة جديدة، للإخطار عن انتهاكات حقوق الطفل عبر الهاتف الذكي بتسمية “ألو طفولة”، وهذا خلال اللقاء الوطني مع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل حول “تجنيد المجتمع المدني في تعزيز حقوق الطفل عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وحسب بيان للمرصد الوطني للمجتمع المدني، شارك نور الدين بن براهم، رئيس المرصد، بمعية مصطفى حيداوي. رئيس المجلس الأعلى للشباب، وبدعوة من المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي. في فعاليات اللقاء الوطني مع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل حول”تجنيد المجتمع المدني. في تعزيز حقوق الطفل عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، الجاري فعالياتها بفندق الماركير بالجزائر العاصمة.

ويشهد اللقاء حضور ممثلي مختلف المؤسسات و الهيئات الرسمية، أساتذة و دكاترة جامعيين، مختصين. مختلف فعاليات المجتمع المدني، الكشافة الإسلامية الجزائرية، ممثلي الأسلاك الأمنية. و كذا طلبة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الالي، يضيف البيان.

وخلال هذا اللقاء تم إطلاق تطبيقة جديدة للإخطار عن انتهاكات حقوق الطفل عبر الهاتف الذكي. بتسمية “ألو طفولة”، بمساهمة طلبة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الالي.

كما تم تنظيم خلال فعاليات خلال اللقاء المهم، ورشات حول مواضيع ذات أهمية تخص حماية الطفل. على صورة: أهمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التوعية. عن حقوق الطفل.تطوير محتويات هادفة لتعزيز حماية حقوق الطفل.

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