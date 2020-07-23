تم اليوم الخميس، إطلاق تطبيق إلكتروني “الجيش الأبيض يستشير” لخدمة الطواقم الطبية.

وصرحت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، أن هذا التطبيق جاء من أجل المساهمة في التكفل النفسي بمرضى هذه الجائحة، وفتح قنوات الحوار والتشاور مع الطواقم الطبية، من خلال تجنيد اخصائيي الخلايا الجوارية التي يبلغ عددها 275 عبر التراب الوطني.

ويتم هذا سواء عن طريق الاتصال المباشر بالمؤسسات الاستشفائية، أو عبر خدمة الجيش الابيض يستشير.

وحيت الوزيرة الجهود الجبارة المبذولة من السلطات أو المجتمع المدني اجلالا لمجهودات الأطقم الطبية خاصة إلى المرأة التي تثابر وتكافح أمام الرجل لإنقاذ أرواح الجزائريين.

وترحمت الوزيرة على أرواح شهداء الوطن وكل المتوفين بوباء كورونا.