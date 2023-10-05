إطلاق تطبيق إلكتروني لتمليك سكنات “عدل” في الفاتح نوفمبر

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص. بتسهيل عملية تمليك سكنات صيغة البيع بالإيجار “عدل” لأصحابها إبتداء من الفاتح من نوفمبر القادم.

وقال الوزير الأول خلال زيارته لمعرض قطاع السكن، تم تنظيمه على هامش أشغال الجمعية العامة الإستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شيلتر- أفريقيا”. حيث قدّمت وكالة عدل عرضا عن هذا التطبيق الذي يهدف إلى رقمنة وتسهيل عملية تمليك سكنات البيع بالايجار “عدل” لأصحابها.

كما شدد الوزير الأول على ضرورة إطلاق هذا التطبيق في الفاتح من نوفمبر القادم. بمناسبة إحتفال الجزائر بالذكرى الـ 69 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وخلال العرض الذي قدمه المدير العام لوكالة “عدل”، فيصل زيتوني، تمت الإشارة أنه مع نهاية سنة 2023. سيتم اسكان ما نسبته 92 بالمائة من إجمالي المكتتبين المسجلين في برنامج “عدل 2” لسنة 2013 الذين يبلغ عددهم 563.609 مكتتب.

وأضاف مسؤول الوكالة، أنه تم صب ما نسبته 98 بالمائة من شهادات التخصيص من برنامج عدل 2013. مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في تجسيد 16.857 وحدة سكنية الموجهة للمكتتبين الذين قبلت طعونهم.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، قد أكد أن قطاع السكن يعد حلقة قوية في السلسلة الاقتصادية لما له من تداعيات إيجابية على جميع الأصعدة.

وأشار الوزير الأول إلى أن الحصول على سكن هو حق كرّسه الدستور وتجلي من خلال البرنامج الخماسي قوامه مليون وحدة سكنية. حيث أنجز قطاع السكن برنامج يشمل صيغ مختلفة للملكية والإيجار لتمكين المواطنين الحصول على سكن لائق وتخصيص إعانات عمومية.

كما أضاف الوزير الأول، أن الصيّغ السكنية التي بادرت بها الجزائر ممونة جزئيا من الدولة على غرار السكن الإجتماعي. السكن الترقوي المدعم، والبيع بالإيجار والترقوي العمومي والحر. السكن الريفي وهي الصيغة التي نالت حصة الأسد في البرنامج الخماسي.

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