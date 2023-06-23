إطلاق تطبيق “تاريخ الجزائر” على الهواتف النقالة في 5 جويلية القادم

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، عن إطلاق تطبيق “تاريخ الجزائر” عبر الهاتف النقال يوم الخامس جويلية القادم. وهذا تزامنا مع إحياء الذكرى الـ 61 لعيدي الإستقلال والشباب.

وقال ربيقة في لقاء جمعه برئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أنّ قطاعه سيطلق بمناسبة الإحتفالات المخلدة لعيدي الإستقلال والشباب تطبيق “تاريخ الجزائر” عبر الهاتف النقال. بما يتماشى ومتطلبات الشباب التكنولوجية وسعيا إلى مدّ جسور التواصل بين الأجيال.

في هذا السياق، أشار إلى أنه نريد من خلال هذا التطبيق الذي تم انجازه في إطار ستينية الإحتفال باستقلال الجزائر. تبليغ رسالة الجهاد الى كل الشباب الجزائري من خلال إعتماد أساليب تتأقلم مع متطلبات شباب اليوم. مبرزا أنّ الجميع بإمكانه الاطلاع على جميع مراحل التاريخ الوطني ومعطياته من 1830 إلى 1962 من خلال الهاتف الذكي بمنهجية وأسلوب راق ومبسّط”.

وكانت وزارة المجاهدين أطلقت العام الماضي المنصة الرقمية “جزائر المجد” إحتفالاً بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.