إطلاق تطبيق “تاريخ الجزائر 1830 – 1962”

أشرف وزير المجاهيدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الأحد على مراسم إطلاق تطبيق الهاتف النقال”تاريخ الجزائر 1962- 1830 History of Algeria”.

وجاء هذا خلال اختتام سنوية الستينية واحياء للذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال الموسوم بشعار ” جزائر الانتصارات .. مكاسب و إنجازات ” .

وحسب بيان الوزارة يأتي هذا الإنجاز الرقمي، مواصلة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون. بخصوص إعتماد الرقمنة كخطوة مهمة في مسار حفظ الذاكرة الوطنية وصونها وتبليغ رسالة الأجداد. وثورة نوفمبر خاصة للأجيال الصاعدة اعتمادا على مختلف الوسائط المتاحة.

كما يسمح التطبيق بإطلاع الجميع، على مراحل التاريخ الوطني ومعطياته من 1830 الى 1962. من خلال الهاتف الذكي بمنهجية وأسلوب راق ومبسط. لتبليغ رسالة الجهاد إلى كل الشباب الجزائري من خلال اعتماد أساليب تتأقلم مع متطلبات شباب اليوم. ليكون التطبيق واجهة للجزائر من خلال محتوى تاريخي ذو دلالات رمزية تعكس التاريخ المجيد للجزائر وحضارتها. منذ التاريخ الحديث والمعاصر، و ذلك باشراف من أساتذة باحثين اكاديميين مختصين،حسب ذات البيان.

وبالمناسبة تم تقديم عرض نموذجي لهولوغرام خاص بشخصية الأمير عبد القادر ثلاثي الأبعاد تفاعلي، والذي يعتمد في العرض على أنيمايشن والتحريك ، وباستعمال حامل خاص هولوغرامي لإعطاء أكثر واقعية للشخصيات التاريخية التي تم تصميمها والتي تخص تلك للمقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية المظفرة، هذه التقنية، التي سيتم اعتمادها على مستوى المؤسسات المتحفية التابعة للقطاع (المتحف الوطني للمجاهد ـ المتاحف الجهوية والولائية للمجاهد)، تـأتي في إطار تطوير العمل المتحفي بإعتماد الرقمنة والزيارات الافتراضية وغيرها من التقنيات الحديثة في العمل المتحفي.

يشار أن العمليتين أوكلت مهمة تصميم وتطوير كل منهما لمؤسسات مصغرة مكونة من شباب جزائري ذو خبرة وكفاءة في مجال تكنولوجيات تطوير التطبيقات الواب والهاتف النقال وكذا في مجال صناعة وتطوير تقنية الهولوغرام.