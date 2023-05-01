إطلاق تطبيق خاص بمتابعة ملفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قريبا

كشف تمام الهادي المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة FGAR. بأن الصندوق سيطرح تطبيقا خاصا بالضمانات ومتابعة الملفات قبل جوان المقبل.

وأوضح الهادي “لـوأج” بأن هذا التطبيق المجاني تحت إسم “GARANTIE FGAR”، سيمكّن المستخدمين من طلب الضمان المالي ومتابعة وتسيير الملفات بطريقة إلكترونية وفي مدة زمنية قصيرة. ويسهل التواصل المباشر مع إدارة الصندوق بالإضافة إلى مزايا أخرى.

وبالموازاة مع هذا التطبيق، إطلاق خدمة طلب الضمان المالي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق. والتي تمكن أصحاب المشاريع الراغبين في الإستفادة من الضمان من إرسال و متابعة ملفاتهم إلكترونيا. حيث تغني هذه الإجراءات المؤسسات عن مشقة التنقل وتساعد على تقليص آجال دراسة الملفات.

وعن حصيلة الصندوق خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أوضح الهادي بأن هذه الهيئة العمومية قدمت ضمانات بقيمة 4.6 مليار دج لـ87 مؤسسة. سمحت لأصحابها بالاستفادة من قروض قدرت بـ 9.6 مليار دج. و ساهمت في خلق 2094 منصب عمل.

و حسب الحصيلة التي قدمها مديره العام، رافق صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3720 مؤسسة. بضمانات مالية منذ نشأته إلى غاية نهاية مارس الماضي. بقيمة تجاوزت 135 مليار دج، سهلّت لأص حاب المشاريع الإستفادة من قروض بنكية بقيمة 308 مليار دج. وخلقت 105112 منصب عمل في مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي.

واستفادت العديد من القطاعات من هذه الضمانات و على رأسها قطاع الصناعة بـ 2034 مشروعا. يليه قطاع الخدمات بـ 859 مشروعا ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 675 مشروعا. في حين إستفاد كل من قطاعي الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري و المنتجات الصيدية من ضمانات لـ152 مشروعا.

وتتوزع هذه المؤسسات حسب المسؤول على 1699 مشروعا بالولايات الوسطى للبلاد. و1030 مشروعا بالشرق و713 بالغرب بينما استفادت ولايات الجنوب من 278 ضمانا ماليا.

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