إطلاق تطبيق خاص بمواعيد علاج السرطان.. 48 ساعة تكفي !

ستعتمد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تدابير جديدة لفائدة مرضى السرطان، بتوفير أماكن للعلاج في مراكز مكافحة الداء بمختلف الولايات.

وكشفت مصادر رسمية من وزارة الصحة لـ”النهار”، أنّه خلال الإجتماع الذي إنعقد، مؤخرًا، مع مديري الصحة الولائيين، تقرر إعتماد إستراتيجية جديدة للتكفل بمرضى السرطان، فيما يخص مواعيد العلاج بالأشعة، التي تشهد ضغطًا كبيرًا جدًا، خاصة على مستوى مركز “بيار وماري كوري” بالعاصمة، الذي يعرف توافد عدد كبير من المرضى من أجل الظفر بموعد.

وفي السياق ذاته، أفادت ذات المصادر بأنّ مرضى السرطان سيطرح عليهم خيار الإستفادة من مواعيد مقربة على مستوى مراكز مكافحة السرطان الموجودة في كل من تيزي وزو، بشار، الوادي وأدرار، والتي تتوفر على مواعيد قريبة، حسب رغبة المريض، لتوفير عناء الإنتظار عليه من جهة، وتخفيف الضغط على المراكز المتبقية من جهة أخرى، مشيرة إلى أنّه رغم قطع الجزائر أشواطًا كبيرة في مجال مكافحة السرطان، من خلال توفير الأدوية بشكل متواصل، إلّا أنّ مشكل المواعيد للعلاج بالأشعة لا يزال مطروحًا، والّذي لم يتم حلّه بعد بشكل كليّ، بسبب عدم الإستغلال الكلي لمراكز مكافحة السرطان الجديدة في كل من ولايات تيزي وزو، بشار، أدرار والوادي، والتي ستكون عملية قريبًا، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص آجال الإنتظار للمرضى.

وعلى صعيد ذي صلة، ستقوم وزارة الصحة بإطلاق تطبيق خاص بمواعيد علاج السرطان، في خطوة من شأنها تحسين نوعية التكفل بهذه الشريحة من المرضى، التي تُعاني الكثير من أجل الظفر بمواعيد للعلاج، والتي تصل إلى غاية 8 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة إعتمدت المخطط الثاني لمكافحة السرطان، الّذي سيكون مكملًا لكل ما تم إنجازه وإستدراك ما لم يتم تحقيقه، بسبب كل العقبات البيروقراطية والتقنية التي وقفت في وجه المخطط الأول 2015/2019.