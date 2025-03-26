إطلاق تطبيق رقمي لتحديد التجار المعنيين بالمداومة خلال عيد الفطر

ستطلق وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم الجمعة المقبل، تطبيقا رقميا جديدا تحت إسم “مرافق كوم”. يهدف إلى توفير معلومات دقيقة حول التجار المعنيين بنظام المداومة خلال الأعياد الوطنية والدينية.

وقال المدير العام للرقابة الإقتصادية بالوزارة محمد مزغاش، خلال ندوة صحفية، خصصت لعرض الإجراءات الخاصة بنظام المداومة خلال الأعياد. أن التطبيق الجديد “يوفر معلومات تفصيلية حول التجار المعنيين بالمداومة. مصنفة حسب كل ولاية، دائرة وبلدية. بما يسهل على المواطنين البحث عن المحلات المفتوحة خلال فترات هذه العطل.

وأضاف أن التطبيق، الذي سوف يكون متوفرا على متجر “بلاي ستور”، يتضمن أيضا خاصية التبليغ الفوري التي تتيح للمواطنين الإبلاغ عن التجار المخالفين. سواء الذين لم يلتزموا بالمداومة أو الذين التزموا بها دون توفير السلع الضرورية.

وأشار المتحدث، إلى أن إطلاق هذا التطبيق يندرج في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني. الرامية إلى تعزيز الرقمنة في القطاع، وإشراك المواطنين في عمليات الرقابة. إلى جانب نشر ثقافة التبليغ لتعزيز الشفافية وضمان التزام التجار بالخدمة العمومية.

ودعا المسؤول ذاته المتعاملين الاقتصاديين إلى المساهمة في إنجاح برنامج المداومة. مذكرا إياهم بضرورة استئناف نشاطهم التجاري فور انتهاء الأعياد وفقا للتنظيم المعمول به.

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