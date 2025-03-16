إطلاق تطبيق “طاكسي سايف” لخدمات سيارات الأجرة في مستغانم

أعلنت مديرية النقل لولاية مستغانم، عن إطلاق التطبيق الجديد “طاكسي سايف” (Taxisafe) الذي أصبح متاحاً الآن للتحميل عبر متجر التطبيقات “Playstore”.

ويهدف هذا التطبيق إلى تسهيل عملية طلب سيارات الأجرة للمواطنين. وتوفير حلول عملية وآمنة للنقل داخل المدينة وبين الولايات.

ويتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية طلب خدمات سيارات الأجرة بطريقة مبتكرة وسهلة عبر هواتفهم الذكية.

كما يتيح للسائقين من مختلف الخطوط الحضرية وما بين الولايات الانضمام إلى المنصة من خلال التسجيل في التطبيق بنمط “سائق” (Mode conducteur). مما يعزز من توفر الخدمة ويشجع على استخدام التكنولوجيا في قطاع النقل.