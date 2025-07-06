إطلاق تطبيق “طاكسي سايف” لفائدة سائقي سيارات الأجرة المعتمدين          

أطلقت مؤسسة سوقرال، بتعليمات من وزير النقل، تطبيق إلكتروني جديد يسمى “طاكسي سايف” TAXI SAFE تم استحداثه خصيصا لسائقي سيارات الأجرة الحضرية وما بين الولايات الذين يمارسون نشاطهم ضمن الأطر التنظيمية والقانونية لهذه المهنة.

ومن خلال “TAXI SAFE” أو “الطاكسي المضمون”، يمكن لأي مواطن أن يطلب خدمات سيارة أجرة. بطريقة سهلة وسريعة في كل وقت ومن أي مكان بكل ثقة وأمان.

جدير بالذكر، أنه من أهم مميزات هذا التطبيق أنه 100% جزائري، مطور محليا، يمكن تحميله على PLAY STORE مجانا. وكل البيانات الخاصة بالسائقين والمستخدمين مُوَطنة محليا في الجزائر ما يجعلها في منأى ومأمن من مخاطر الاختراق والقرصنة.

ويعد هذا التطبيق مخصص لسائقي الأجرة المعتمدين الذين يملكون رخص استغلال خدمة سيارة الأجرة الفردية أو الجماعية. تخضع للمراقبة التقنية كل ستة (06) أشهر.

حيث يمنح التطبيق مميزات أخرى من خلال محدد الخرائط MAPS تتمثل في تحديد موقع المستعملين ويسمح بالاطلاع على مسار الرحلة. مكان تواجد سيارة الأجرة، والإعلان عن موعد وصولها.

ويتيح أيضا إمكانية الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بسائق السيارة ومركبته. وعلى آراء المسافرين المتعلقة بنوعية الخدمة المقدمة من طرف هذا الأخير.

ولربح الوقت يقوم التطبيق بتوجيه الطلب لسائقي سيارات الأجرة الأقرب فالأقرب لمكان تواجد الزبون. إلى غاية الاستجابة للطلب كما يسمح بتسجيل وتخزين كل المعلومات الخاصة بالرحلات.

مميزات أخرى يوفرها التطبيق لسائقي سيارات الأجرة

يوفر تطبيق “طاطسي سايف” عدة مميزات لفائدة سائقي سيارات الأجرة، منها سهولة عملية التسجيل. شريطة أن تكون الوثائق المطلوبة للتسجيل دقيقة، حيث يدل التطبيق وبالصورة على طبيعة ونوع الوثيقة المطلوبة للتسجيل.

كما ينبه التطبيق السائقين من خلال محدد الخرائط google maps عن المسارات والشوارع الأكثر ازدحاما. لتجنبها والانتقال الى مسارات أكثر سيولة.

وبخصوص المداخيل، فيحسن هذا التطبيق المداخيل اليومية لسائقي سيارات الأجرة.

فيما يمنح التطبيق للسائق والزبون من خلال النقر على زر “السلامة” إمكانية الاتصال بالدرك الوطني. الأمن الوطني والحماية المدنية عند الحاجة.

يشار ان “طاكسي سايف” يتوفر على حزمة من التعليمات الأمنية المتاحة للوقاية والحد من حوادث المرور. بالإضافة إلى قواعد متعلقة بأخلاقيات المهنة.

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