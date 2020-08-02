إطلاق تطبيق لإيداع الحسابات الاجتماعية عبر الأنترنت قريبا

تستعد وزارة التجارة لإطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالشركات التجارية، ويسمح لها بإيداع الحسابات الاجتماعية عبر الأنترنت.

وحسب بيان للوزارة، سيسمح هذا التطبيق الذي سيتم استحداثه على مستوى البوابة الإلكترونية للسجل التجاري “سجل كوم”، بتجنب التنقل إلى مراكز السجل التجاري من أجل إيداع الحسابات الاجتماعية.

كما سيساهم في تعزيز آليات استعمال الدفع الإلكتروني، مع ربح الوقت في الإجراءات حيث سيتمكن المودع من الحصول على إيصال الدفع في نفس يوم الإيداع.

وأضاف البيان، أنه سيتم الشروع في العمل بهذا التطبيق في تاريخ لاحق “أقصاه أسبوعين”، وذلك بحضور مختلف وسائل الإعلام.

هذا وترأس اليوم الأحد، وزير التجارة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، اجتماعا يندرج في سياق مواصلة عمليات عصرنة ورقمنة القطاع.