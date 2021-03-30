أطلق، اليوم الثلاثاء، البنك الجزائري الخارجي تطبيق إلكتروني رقمي جديد على الهاتف النقال تحت عنوان ” BEA MOBILE”.
وأشرف، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على مراسم افتتاح فضاء رقمي جديد وعلى إطلاق تطبيق.
وتدخل العملية، -تصيف وزارة المالية عبر تغريدتها- في إطار رقمنة الخدمات المصرفية.
#رقمنة_الخدمات_المصرفية: السيد أيمن بن عبد الرحمان يشرف على مراسم افتتاح فضاء رقمي جديد وعلى إطلاق تطبيق « BEA_MOBILE » للبنك الجزائري الخارجي.https://t.co/wuFB1Luhbz pic.twitter.com/OVnqzPj6rP
— Ministère des Finances-Algérie (@MFinance_dz) March 30, 2021
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