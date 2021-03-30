إطلاق تطبيق “BEA MOBILE”

أطلق، اليوم الثلاثاء، البنك الجزائري الخارجي تطبيق إلكتروني رقمي جديد على الهاتف النقال تحت عنوان ” BEA MOBILE”.

وأشرف، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على مراسم افتتاح فضاء رقمي جديد وعلى إطلاق تطبيق.

وتدخل العملية، -تصيف وزارة المالية عبر تغريدتها- في إطار رقمنة الخدمات المصرفية.