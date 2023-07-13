إطلاق تطبيق NADIF للإبلاغ عن المفارغ العشوائية للنفايات

أعلنت وزارة الداخلية، عن دخول حيز الخدمة، للتطبيقة المعلوماتية للرصد والتبيلغ عن الناقط السوداء والمفارغ العشوائية للنفايات “نظيف” عبر جميع بلديات الوطن.

وأوضح بيان للوزارة، أن هذا التطبيق متاح للتحميل عبر منصة google play store والتي تم تحديثها وإعادة تفعيلها بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات.

ويمكن التطبيق المواطنين من اخطار السلطالت المحلية المختصة بمواقع المفارغ العشوائية. والنقاط السوداء للنفايات قصد التكفل بإزالتها بفاعلية أكبر.

وتتيح للمواطنين المشاركة في التصدي لهذه المظاهر السلبية المرصودة. من خلال الابلاغ عنها عبر الهواتف الذكية بالتقاط صورة لها تدرج ضمن الاحداثيات الجغرافية للنقطة المبلغ عنها بصفة آلية.

كما تمكن هذه المنصة مصالح الدوائر المقاطعات الادارية والولايات بمنتابعة نسق التكفل بالعرائض المرفوعة من طرف المواطن على مستوى إقليم إختصاصها.

وتسمح هذه الخدمة بإضفاء نجاعة أكبر على مسار التكفل بنظافة المحيط. والمحافظة على البيئة والصحة العمومية فضلا على تجسيد مبدأ إشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية.