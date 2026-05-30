إطلاق تظاهرة ثقافية ضخمة بمناسبة عيد الطفولة

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن إطلاق تظاهرة ثقافية وطنية ضخمة، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، تحمل شعار “7/7 ثقافتي”، على مدار 7 أيام كاملة، وذلك من 01 إلى 07 جوان 2026، تتضمن 7 برامج كبرى.

وحسب بيان للوزارة، ستتحول كل المتاحف، والمسارح، وقاعات السينما، والمكتبات عبر ربوع الجزائر إلى فضاءات مفتوحة مجانا للإبداع والبهجة والاستكشاف.

ودعت الوزارة، كل الأطفال وعائلاتهم ليكونوا صُناع هذا الحدث الاستثنائي ويشاركوا في متعة الاكتشاف.

الرحلة المشوقة في برنامج 7/7 ثقافتي

برنامج القراءة “كتابي”

ستفتح المكتبات عبر الولايات والمكتبة الوطنية أبوابها للأطفال، للإبداع في ورشات القراءة والكتابة والرسم برفقة أشهر الكتاب.

وستكون المفاجأة الكبرى، كتاب مجاني بانتظار كل طفل يزور المكتبة الوطنية خلال هذا الأسبوع.

مغامرة الحكاية تسافر.. كان ياماكان

ترقبوا سحر الحكايات في مكان غير متوقع، حيث وبالتنسيق مع مؤسسة “سيترام”. سينتقل الحكواتي معكم داخل عربات الترامواي عبر 7 ولايات ليأخذكم في رحلات خيالية ممتعة، مع توفير كتب مميزة للمسافرين الصغار.

رحلات مجانية وعبر الزمن “تراثي”

أبواب المتاحف الوطنية، الحظائر الثقافية والمواقع الأثرية المصنفة عالميا مفتوحة لكم ولمرافقيكم مجانا بالكامل. تنتظركم جولات مشوقة يرافقكم فيها مرشدون متميزون. مع أنشطة خاصة وتاريخية في الضريح الملكي بتيبازة وضريح إمدغاسن بباتنة.

شاشات السينما تفتح لكم ذراعيها “فرجتي”

استمتعوا بعروض سينمائية مجانية في قاعات السينما العمومية، خاصة في جنوبنا الكبير. كما يحتضن متحف السينما بالعاصمة “7 أيام سينما الطفل” لتلتقوا وتناقشوا النجوم الصغار الذين أبدعوا في السينما والمسلسلات الجزائرية.

قفوا على خشبة المسرح “فرجتي”

المسارح ودور الثقافة بانتظاركم لتشاهدوا العروض المسرحية المبهرة، وتدخلوا الكواليس وتشاركوا بأنفسكم في الأداء المسرحي!.

ورشات الرسم والتشكيل “إبداعي”

لكل طفل يملك ريشة سحرية، المدارس الفنية والمتاحف المتخصصة تفتح لكم ورشات حية لتلوين أحلامكم وإظهار مواهبكم أمام الجميع.

تحدي الأبطال.. “شاركوا وفوزوا”

في كل هذه الأنشطة والورشات، ستتاح لكم الفرصة للمشاركة في مسابقات ثقافية ممتعة ومميزة. تحدّوا أنفسكم، أطلقوا خيالكم، لتكونوا ضمن الفائزين 7 المحظوظين في كل ولاية وفي كل برنامج، والذين سيتم تتويجهم بجوائز رائعة وطنيا.

ودعت الوزارة في الأخير، كل عصافير الجزائر، للإحتفال واللعب والتعلم، والرسم وتشكيل ذكريات لا تنسى.

