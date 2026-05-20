إطلاق تقنية ترقيع جمجمة الرأس بمساعدة الطباعة ثلاثية الأبعاد بمستشفى وهران

أعلنت مصلحة جراحة الأعصاب بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران عن الإطلاق الرسمي لتقنية ترقيع الجمجمة المدعمة. بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (Cranioplastie assistée par impression ).

ووفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للمستشفى الجامعي بوهران، فإن هذا الإنجاز التكنولوجي والطبي الذي تم برئاسة البروفيسور داود سعاد. ومساهمة الأطباء الشباب، يعد الأول من نوعه على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي بوهران. وبمنطقة الغرب الجزائري ككل، مما يمثل محطة فارقة في تطوير الجراحة الابتكارية. وتحسين جودة الرعاية الطبية والتكفل الأمثل بالمرضى.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز “يعد ثمرة شراكة نوعية بين قطاعي الصحة والبحث العلمي. حيث لم يكن ليرى النور لولا التكامل والتعاون المثمر بين قطاعي الصحة والتعليم العالي. بعدما تم تجسيد هذا المشروع بفضل اقتناء طابعة ثلاثية الأبعاد متطورة تم تمويلها بالكامل ضمن الميزانية المخصصة للمشروع البحثي المشترك مع جامعة وهران 1 “أحمد بن بلة”.

يأتي ذلك بفضل تظافر كفاءات الأطقم الطبية، الجامعية، والتقنية التي عملت بتنسيق عالي المستوى لتحويل هذا المشروع البحثي إلى واقع ملموس يخدم الطب والمريض.

