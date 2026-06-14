إطلاق تقييم حاضنات الأعمال لسنة 2026

دعت وزارة اقتصاد المعرفة، والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حاضنات الأعمال للمشاركة في الطبعة الثانية لنظام تقييم حاضنات الأعمال لسنة 2026، والذي يستند إلى مؤشرات أداء دقيقة ومعايير دولية.

وأوضحت الوزارة أن هذا النظام يدخل في إطار آلية تقييم ومتابعة أداء حاضنات الأعمال، في سبيل تعزيز قدرات. تأطير ومرافقة الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة ومؤسسات ناشئة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مشيرة أن نتائج نظام التقييم ستوظف ضمن معايير الاختيار في برامج ومحفزات نوعية. من بينها برامج تكوين عالية المستوى لمسيري الحاضنات والمرافقين، الاستفادة من برنامج KickStart. لتجسيد المشاريع المبتكرة، تعزيز مرئية الحاضنات محليًا ودوليًا. المشاركة في فعاليات ومعارض وطنية ودولية، الأولوية في الولوج إلى شبكات الشراكة مع المستثمرين. والخبراء والمشاركة في برامج تعاون مع حاضنات دولية ومؤسسات عالمية لترقية الابتكار.

كما أكدت الوزارة أن آخر أجل للتسجيل في المنصة يوم 10 جويلية 2026، وللمشاركة في التقييم. يُرجى الولوج إلى الرابط التالي: أنقر هنا

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