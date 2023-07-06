إطلاق تكوينات جامعية جديدة في هذا المجال

استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول إطلاق تكوينات جامعية جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإجتماع، فقد تمحور العرض حول مشروع إنشاء تكوين جامعي في مجال الهيدروجين الأخضر في شكل شبكة موضوعاتية، مع ضمان التكوين المتواصل لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المشروع يخص بعض الجامعات والمدارس العليا المتخصصة، بالتعاون مع مؤسسات جامعية أجنبية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.