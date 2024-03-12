إطلاق تكوين تقنيين سامين لطلبة من إفريقيا في مكافحة الجراد

تم إطلاق دورة تكوينية لتقنيين سامين مختصين في مكافحة الجراد، لفائدة عشرة طلبة من إفريقيا يمثلون بلدانا أعضاء في هيئة مكافحة الجراد المهاجر في المنطقة الغربية.

و جرى حفل اطلاق الدورة التكوينية على مستوى المعهد التكنولوجي المتخصص في التكوين الفلاحي. بحضور الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية حميد بن ساعد. و الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد المهاجر في المنطقة الغربية محمد الأمين حاموني.وسيسمح هذا التكوين بتعزيز إستراتيجية بلدان الساحل في مجال المكافحة الوقائية لهذه الافة الفلاحية.

وأكد بن ساعد على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار التعاون جنوب-جنوب. معتبرا أن تكوين تقنيين سامين يعد أفضل وسيلة لتعزيز الية الوقاية و مكافحة الجراد على ارض الميدان.

كما أضاف أن مثل هذا التكوين سيسمح لنا بالحصول على جيل جديد من التقنيين الذين يتحكمون في التكنولوجيات المتطورة المتعلقة بهذا المجال. مبرزا في هذا الخصوص التجربة الجزائرية في هذا الميدان.

كما أشار إلى أن الجزائر تعد رائدة في التكوين و مكافحة الجراد على مستوى المنطقة. سيما من خلال تجربتها و مؤسساتها المختصة و كفاءة خبرائها. موضحا أن هذا التكوين سيتيع بدورات اخرى من اجل اطالة امد هذه المبادرة الموجهة للبلدان الافريقية.

و عن سؤال حول وضعية انتشار الجراد في بلدان هيئة مكافحة الجراد المهاجر في المنطقة الغربية. أشار بن ساعد إلى أن الوضعية لا تزال هادئة. مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك غزو كبير، إلا أن الوقاية تبقى ضرورية. خاصة وأن الهيئة تسعى دوما الى التحسيس حول الإستراتيجية الإستباقية. من أجل الوقاية من أي ظهور محتمل للجراد المهاجر في المنطقة.

من جانبه نوه السكرتير التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد المهاجر في المنطقة الغربية. بالتزام الجزائر تجاه الساحل. معتبرا ان البلاد وفرت كل الشروط الملائمة لضمان نجاح هذا التكوين”.