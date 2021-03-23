إطلاق توأمة بين الديوان الوطني للأرصاد الجوية والإتحاد الأوروبي

أشرف وزير الأشغال العمومية والنقل كمال ناصري، اليوم الثلاثاء، على إحياء اليوم العالمي للأرصاد الجوية.

وتم بهذه المناسبة، إطلاق برنامج توأمة بين الديوان الوطني للأرصاد الجوية والاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم الإحتفال بهذه المناسبة، تحت شعار المحيطات وعلاقتها بالمناخ والطقس.

وفي هذا الإطار، ألقى الوزير كلمة تطرق فيها إلى التحولات المناخية في العالم والجزائر ومختلف التحديات التي باتت تفرضها هذه التغيرات.

مؤكدا إن هذا يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف المعنية بهذه الظواهر لاسيما الإعلام ودوره المحوري بهذا الخصوص.

كما نوّه الوزير بهذه السانحة بالدور الذي تلعبه مصالح الرصد الجوي وحتميات دعمها لمواكبة مختلف التطورات التقنية.

وكذا الاهتمام بالعنصر البشري المعمول عليه في هذا المجال.