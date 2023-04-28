إطلاق توأمة بين مديرية الضرائب ونظيرتيها الفرنسية والسويدية

أطلقت المديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، ووكالة الضرائب السويدية. مشروع توأمة بهدف تحسين أداء المديرية في مجال الجباية الدولية. وتعبئة موارد ضريبية جديدة عن طريق التعاون.

أشرف على مراسم الإطلاق التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، وزير المالية عبد العزيز فايد. الذي أبرز أهمية هذا المشروع المندرج في إطار برنامج تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية، أن هذه التوأمة ستسمح باعتماد أفضل الممارسات في مجال الجباية الدولية والرقابة على المداخيل والضريبة على الثروة. مشيرا إلى أن تجسيد برنامج عصرنة الإدارة الجبائية، وفقا لرؤية إستراتيجية تستند إلى الرفع من عائدات الجباية العادية. وتحسين مناخ الأعمال ودفع الإستثمار ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين.

وأضاف وزير المالية، أنه بالنظر إلى التغييرات التي طرأت على المعايير الجبائية الدولية في السنوات الأخيرة والناجمة بشكل خاص عن رقمنة الإقتصاد وانتشار التهرب الضريبي ومخططات الإحتيال الضريبي. أصبح من الضروري تطوير التشريعات والممارسات الجبائية وقدرات موظفي الإدارة الجبائية.

وبفضل البرنامج المسطر ضمن مشروع التوأمة، ستتمكن إطارات الإدارة الجبائية الجزائرية من تعزيز التحكم في التفاوض وإدارة الاتفاقيات الجبائية الدولية ووضع طرق تسيير أكثر فعالية للرقابة الجبائية على الأفراد. في إطار التحقيق المعمق للوضعية الجبائية الشاملة. علاوة على مراقبة أسعار التحويل بين الشركات المتواجدة في بلدان مختلفة. كما تقدر الميزانية المخصصة لمشروع التوأمة الذي يدوم 22 شهرا بـ 1 مليون يورو يتكفل بها الإتحاد الأوروبي

بدورها، أكدت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، على أهمية التوأمة كونها تسمح للمديرية بتحسين أدائها في مجال الجباية الدولية. معتبرة أن التطور المتسارع لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وظهور اشكال جديدة للغش الضريبي جعل من الصعب على الأنظمة الضريبية في مستوياتها المحلية والدولية مواكبتها والسيطرة على تآكل الوعاء الجبائي وتحويل الأرباح. ما يؤثر سلبا على الموارد المالية للدول”.

وتعتزم المديرية العامة للضرائب في ختام هذه التوأمة تشكيل فرق متخصصة في الجباية الدولية ومراقبة أسعار التحويل وفي التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة والتي تمس المداخيل والثروة.