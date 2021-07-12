إطلاق ثاني حملة كبرى للتلقيح بولاية مستغانم

عرفت ولاية مستغانم صبيحة اليوم الإثنين، إطلاق حملة كبرى ثانية للتلقيح . والتي تعد الحل الأمثل للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل وسلالاته المتحورة. بالإضافة إلى إحترام البروتوكول الصحي للوقاية والحماية من الإصابة

وإنطلقت العملية بمقر الولاية ومست كل موظفي الجماعات المحلية الدائرة. البلدية والمؤسسات العمومية التابعة للولاية ضد فيروس كورونا. بالموازاة مع هذا سيتم اعادة تفعيل الاجراءات الاحترازية مع ضرورة ارتداء الكمامات وتفعيل فرق للمراقبة على مستوى المحلات التجارية ووسائل النقل. مع اتخاذ عقوبات ردعية في حق المخالفين. وكذالك بالنسبة لقاعات الحفلات والمطاعم التي تنظم حفلات زفاف في ظل هذا الوضع الصحي المقلق الذي يستحق تظافر جهود الجميع لمنع انتشار الفيروس.