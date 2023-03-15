تنظم وزارة السياحة والصناعات التقليدية جائزة أحسن الفيديوهات الترويجية لوجهة الجزائر السياحية. حسب ما اعلنته في موقعها الرسمي على الفيسبوك.

وحسب بيان الوزارة إطلاق جائزة أحسن الفيديوهات الترويجية لوجهة الجزائر السياحية جاء للإسهام في تطوير وتثمين المبادرات الرامية لترقية وجهة الجزائر السياحية. #Algeria_Tourism_Videos_Awards.

وأضاف البيان ُمنح الجائزة لأصحاب الفيديوهات الترويجية في الفئتين التاليتين

الفئة الأولى: جائزة فيديوهات الوجهة الوطنية، ويتعلق الأمر بالفيديوهات الترويجية التي تتضمن وجهتين أوأكثر.

الفئة الثانية: جائزة فيديوهات الوجهة المحلية، ويتعلق الأمر بالفيديوهات الترويجية التي تتضمن موقع واحد أووجهة (ولاية)واحدة.

وبإمكان الراغنيتن في المشاركة الإضطلاع على المزيد من المعلومات بخصوص هذه المسابقة عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.. www.mta.gov.dz .

وللاطلاع على شروط المشاركة والتسجيل في المسابقة ، انقر على الرابط: https://forms.mta.gov.dz/index.php/663919?lang=ar

وحددت الوزارة الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 15 أفريل 2023، للتسجيل وكذا كما تم تحديد يوم 01 جوان 2023، كآخر أجل لإيداع الفيديوهات الترويجية للمشاركين.