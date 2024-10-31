إطلاق جائزة “كتابي الأول” لتشجيع الشباب على الإبداع الأدبي

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن إطلاق جائزة خاصة بكتابات الشباب تحت عنوان “كتابي الأول”. تنظمها محافظة الصالون الدولي للكتاب بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والعشرين.

وتستهدف الجائزة الإصدارات الأولى للمؤلفين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، والتي نشرت بين عامي 2023 و2024.

ومن شروط المشاركة في الجائزة، الفئة المستهدفة و تخص الجائزة الإصدارات الأدبية الأولى للشباب الجزائري الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. والتي نشرت بين عامي 2023 و2024، في مختلف الأجناس الأدبية.

مجالات الكتابة، تتوجه الجائزة للأعمال الأدبية المكتوبة باللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى الأعمال المكتوبة باللغات الأجنبية.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة الكتاب وترسيخ عادة القراءة بين مختلف فئات المجتمع. والمساهمة في الارتقاء بمستوى الكتابات الأدبية الوطنية.

تفاصيل الجائزة: التقييم، تشرف لجنة تحكيم مكونة من خمس شخصيات ثقافية وأدبية على اختيار الفائزين. وفق معايير الكفاءة العلمية والأدبية للأعمال المشاركة. وسيحصل الفائز على شهادة تقديرية ومكافأة مالية قدرها خمسمائة ألف دينار جزائري.

متطلبات التقديم:

على المؤلف الراغب في المشاركة تقديم خمس نسخ من كتابه بشكل مباشر إلى جناح “قورارة” في الصالون الدولي للكتاب (SILA)، قصر المعارض الصنوبر البحري، الجزائر العاصمة.

كما يجب على المترشح أيضا تقديم نسخة رقمية من الكتاب عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]. وآخر أجل لإرسال الأعمال حدد بأسبوع إبتداء من تاريخ الإعلان عن المسابقة.

من جهتها دعت وزارة الثقافة والفنون جميع الناشرين الجزائريين إلى المشاركة في هذه المبادرة. التي تهدف إلى تشجيع الإبداع الأدبي وإبراز المواهب الشابة في مجال الكتابة.