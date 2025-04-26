إطلاق جائزة لأحسن بحث في مجال القانون الإنتخابي

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، البروفيسور كريم خلفان، عن إطلاق جائزة السلطة المستقلة لأحسن بحث في مجال القانون الانتخابي الجزائري.

وحسب بيان للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، يدعو البروفيسور كريم خلفان، كافة الباحثين، الأكادميين، المهتمين والصحفيين الجزائريين “الصحافة المكتوبة”، للمشاركة في الجائزة.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين الجزائريين على الإبداع والتجديد. بهدف الارتقاء بمستوى البحث العلمي في المجال الانتخابي.

وكذا تشجيع وترقية الانتاج الصحفي، في مجال الانتخابات والمواضيع ذات الصلة.

والمساهمة بالتنسيق مع مراكز ومؤسسات البحث، في ترقية البحث العلمي في مجال الانتخابات.

وحُددت فترة استقبال المشاركات من تاريخ الأحد 11 ماي 2025، إلى تاريخ الأحد 31 أوت.

ودعت السلطة المستقلة، لتحميل والاطلاع على دعوة وشروط المشاركة، لمسح رمز الاستجابة السريعة QR code في الوثيقة المرفوقة.