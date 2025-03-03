إطلاق حاضنة الأعمال الرقمية للمدرسة العليا للتجارة بالقليعة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، على الإطلاق الرسمي لحاضنة الأعمال الرقمية للمدرسة العليا للتجارة بالقليعة- تيبازة.

وجاء هذا خلال قيام الوزير بزيارة المدرسة العليا للتجارة بالقليعة- تيبازة، أين أشرف على الإطلاق الرسمي. لحاضنة الأعمال الرقمية للمدرسة، وعاين معرض المشاريع الإبتكارية، ليقوم بتسليم شهادات التكوين بمركز تطوير المقاولاتية. تعزيزا للدور الإقتصادي للمؤسسات الجامعية وتكون رافدا للاقتصاد المميز.

وبالمناسبة، أشار الوزير لدور الطلبة كممثليين للقطاعات الناشئة لهدف الوصول للجزائر الناشئة على المدى القريب.

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