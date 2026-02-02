إعــــلانات
الوطني

إطلاق حملة تحسيسية حول آليات الحماية من المخدرات

بقلم عايدة.ع
إطلاق حملة تحسيسية حول آليات الحماية من المخدرات
  • 95
  • 0

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاثنين، على مراسم إطلاق حملة تحسيسية وطنية حول آليات الحماية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب وزارة التضامن الحملة التحسيسية الوطنية تم إطلاقها تحت شعار: “لنتحد  جميعا من أجل حماية أبنائنا”. و عبر تجنيد أزيد من 300 خلية جوارية للتضامن عبر كامل التراب الوطني.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/g75Xb
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer