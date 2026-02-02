إطلاق حملة تحسيسية حول آليات الحماية من المخدرات

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاثنين، على مراسم إطلاق حملة تحسيسية وطنية حول آليات الحماية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب وزارة التضامن الحملة التحسيسية الوطنية تم إطلاقها تحت شعار: “لنتحد جميعا من أجل حماية أبنائنا”. و عبر تجنيد أزيد من 300 خلية جوارية للتضامن عبر كامل التراب الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور