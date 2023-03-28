إطلاق حملة تحسيسية ضد التبذير الغذائي خلال رمضان

أطلقت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، حملة وطنية تحسيسية خاصة بشهر رمضان ضد التبذير الغذائي. وذلك بالتعاون مع الكشافة الاسلامية الجزائرية والمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.

وخلال إشرافها على مراسم انطلاق الحملة التحسيسية التي تحمل شعار “كول وما تبذرش”. أوضحت وزيرة القطاع فازية دحلب، أن هذه المبادرة ترمي بشكل رئيسي إلى التقليل من هدر الطعام والتشجيع على العطاء والمشاركة. بالإضافة كذلك إلى تعزيز الإستهلاك الواعي لاسيما للماء والطاقة. ونبذ السلوكات التي من شأنها الاضرار بالمحيط وأبرزها الاستهلاك المفرط والرمي العشوائي للنفايات.

ولفتت الوزيرة، إلى أن شهر رمضان يعرف عادة تزايد كمية النفايات المنزلية بنسبة 10 بالمائة. مما يستدعي بذل جهد أكبر للتحسيس بضرورة الإستهلاك العقلاني مع تعميم مفهوم التدوير والإستعمال المستدام للحاجيات والمسلتزمات.

وفي إطار هذه الحملة التحسيسية الوطنية، سيتم اقامة العديد من الانشطة الميدانية ذات الطابع التوعوي بالشراكة مع الجمعيات، مشيرة إلى أن الدور الاساسي للمجتمع المدني خاصة في تطوير مبدأ المواطنة البيئية. بما يسمح بالمضي نحو نمو أخضر”.

ومن شأن هذه الحملة أيضا المساهمة في تعزيز التغيير الايجابي نحو سلوكيات سليمة تخدم البيئة. والتحول نحو الاقتصاد الأخضر, ومكافحة الاثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية.

وتعمل الوزارة على مضاعفة هذا النوع من الحملات التوعوية التي تكرس المشاركة المجتمعية في التحسيس بالتقليل من النفايات ومكافحة تبذير الطعام وتشجيع تبني الممارسات الصديقة للبيئة ونشر ثقافة الاهتمام بالأماكن والشوارع. وذلك من خلال اعتماد مخطط تكوين ومرافقة لجميع المتدخلين.

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